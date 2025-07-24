Який офіційний курс злотого зараз?

Станом на 24 липня, офіційний курс злотого – 11,51 гривні (+2 копійки, порівняно з 23 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках?

У банках середній курс злотого, як показують дані видання "Мінфін", змінились таким чином:

купівля – 11,10 гривень за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 23 липня);

продаж – 11,65 гривні за злотий (+5 копійок).

В обмінниках ситуація виглядає так:

купівля – 11,40 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,52 гривні за злотий (+2 копійки).

Яка сума гривень потрібна, щоб купити 100 злотих 24 липня?

аби придбати 100 злотих у банку, необхідно орієнтовно – 1 165 гривень;

а в обміннику для покупки 100 злотих потрібно уже – 1 152 гривень.

Скільки гривень можна виручити за 100 злотих зараз?