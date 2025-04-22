22 квітня, 11:30
Як подорожчав злотий після великодніх вихідних
Основні тези
- Офіційний курс злотого на 22 квітня складає 11,17 гривні, що на 18 копійок більше, ніж 18 квітня.
- Середній курс злотого в банках: купівля – 10,55 гривні, продаж – 11,25 гривні; в обмінниках: купівля – 10,85 гривні, продаж – 11,05 гривні.
Курс злотого вагомо зріс після великодніх вихідних. Збільшення відчутне в усіх секторах ринку. Зараз ситуація стабілізувалась.
Який зараз офіційний курс злотого
Станом на 22 квітня, офіційний курс злотого складає – 11,17 гривні (+18 копійок, порівняно з 18 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Який курс злотого в банках та обмінниках сьогодні
Середній курс злотого у банку за даними "Мінфіну", змінився після вихідних так:
- купівля – 10,55 гривні за злотий (-5 копійок, порівняно з 18 квітня);
- продаж – 11,25 гривні за злотий (+5 копійок).
А от середній курс в обмінниках змінився так:
- купівля – 10,85 гривні за злотий (+8 копійок);
- продаж – 11,05 гривні за злотий (+15 копійок).
Скільки сьогодні треба гривень, щоб купити 100 злотих
- для покупки 100 злотих у банку сьогодні необхідно мати приблизно – 1 125 гривень;
- щоб придбати 100 злотих в обміннику, необхідно буде уже – 1 105 гривень.
Яку суму можна виручити за здачу 100 злотих сьогодні
- при здачі 100 злотих в банку можна виручити орієнтовно – 1 055 гривень;
- за 100 злотих в обміннику можна отримати приблизно – 1 085 гривень.
Зверніть увагу! Курс залежить саме від місця обміну.