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22 квітня, 11:30
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Як подорожчав злотий після великодніх вихідних

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс злотого на 22 квітня складає 11,17 гривні, що на 18 копійок більше, ніж 18 квітня.
  • Середній курс злотого в банках: купівля – 10,55 гривні, продаж – 11,25 гривні; в обмінниках: купівля – 10,85 гривні, продаж – 11,05 гривні.

Курс злотого вагомо зріс після великодніх вихідних. Збільшення відчутне в усіх секторах ринку. Зараз ситуація стабілізувалась.

Який зараз офіційний курс злотого

Станом на 22 квітня, офіційний курс злотого складає – 11,17 гривні (+18 копійок, порівняно з 18 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який курс злотого в банках та обмінниках сьогодні

Середній курс злотого у банку за даними "Мінфіну", змінився після вихідних так:

  • купівля – 10,55 гривні за злотий (-5 копійок, порівняно з 18 квітня);
  • продаж – 11,25 гривні за злотий (+5 копійок).

А от середній курс в обмінниках змінився так:

  • купівля – 10,85 гривні за злотий (+8 копійок);
  • продаж – 11,05 гривні за злотий (+15 копійок).

Скільки сьогодні треба гривень, щоб купити 100 злотих

  • для покупки 100 злотих у банку сьогодні необхідно мати приблизно – 1 125 гривень;
  • щоб придбати 100 злотих в обміннику, необхідно буде уже – 1 105 гривень.

Яку суму можна виручити за здачу 100 злотих сьогодні

  • при здачі 100 злотих в банку можна виручити орієнтовно – 1 055 гривень;
  • за 100 злотих в обміннику можна отримати приблизно – 1 085 гривень.

Зверніть увагу! Курс залежить саме від місця обміну.