1 квітня, 10:06
Як змінився курс злотого в Україні з 1 квітня
Основні тези
- Офіційний курс злотого в Україні на 1 квітня становить 10,72 гривні, що на 2 копійки більше, ніж 31 березня.
- Курс злотого в банках та обмінниках коливається: в банках купівля - 10,25 грн/злотий, продаж - 11,05 грн/злотий; в обмінниках купівля - 10,70 грн/злотий, продаж - 10,80 грн/злотий.
Після вихідних НБУ підвищив курс злотого. З 1 квітня вагомих змін не відбулося. Ситуація на валютному ринку залишається стабільною.
Як змінився офіційний курс злотого в Україні
Станом на 1 квітня, офіційний курс злотого в Україні складає – 10,72 гривні (+2 копійки, порівняно з 31 березня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Який курс злотого в банку та обмінниках
Дані "Мінфіну" показують, що з 1 квітня курс злотого змінився таким чином:
- середній курс купівлі злотого у банку сягнув – 10,25 гривні за злотий (без змін), продажу – 11,05 (-5 копійок);
- а от в обмінниках середній курс покупки – 10,70 гривні за злотий (без змін), продажу – 10,80 (без змін).
Скільки потрібно гривень, аби купити 100 злотих сьогодні
- при покупці 100 злотих у банку, потрібно витратити приблизно – 1 105 гривень;
- для того, щоб придбати 100 злотих в обміннику, необхідно орієнтовно – 1 080 гривень.
Скільки гривень можна виручити за 100 злотих сьогодні
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна виручити приблизно 1 025 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, можна отримати в середньому 1 070 гривень.
Зверніть увагу! Курс може відрізнятися, залежно від фінансової установи, де відбувається обмін.