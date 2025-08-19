Поки зміни в банках щодо валют несуттєво – лише деякі коливання ціни вниз. А от на чорному ринку ситуація інша. Курс євро подорожчав як при купівлі, так і при продажі.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 19 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (-2 копійок проти 18 серпня) та продаж по 41,60 гривні (без змін).

Купівля євро проходить по 48 гривень (без змін), продаж – по 48,57 гривні (-8 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (без змін), а продати по 41,50 гривні (без змін).

(без змін), а продати по (без змін). Купівля євро по 48,40 гривні (+7 копійок), а продаж по 48,60 гривні (+15 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Станом на 18 серпня, долари купують у середньому по: 40,99 гривні (-2 копійки), а продають по 41,53 гривні (-1 копійок), за даними finance.ua.

(-2 копійки), а продають по (-1 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 47,96 гривні (без змін), а продають по 48,64 гривні (-6 копійок).

Якими будуть валюти цього тижня?

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, курс долара буде формуватися на фоні режиму керованої гнучкості. Річ у тім, що саме цей режим є найбільш ефективним в умовах війни.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Річ у тім, що регулятор залишається основним гравцем на ринку, уважно відстежуючи баланс між попитом і пропозицією.

Натомість з курсом євро буде дещо інша ситуація, бо він підпорядковуватиметься світовому коливанню пари долар/євро. Крім того, валюта буде формуватися відповідній індексації через пару гривня/долар.

Зауважте! Курси на готівковому ринку будуть на рівні 41,4 – 41,8 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за долар.