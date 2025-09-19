Остання декада вересня стане певним індикатором для визначення тенденцій на валютному ринку до кінця 2025 року. Втім, попри низку важливих факторів, які можуть впливати на формування курсу, найближчим часом різких коливань не очікується.

Які тенденції на ринку валют України у вересні?

Банкір Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом зазначив, що основну роль на ринку валют в Україні надалі відіграватимуть інфляційні показники, геополітична ситуація, стан економіки та обсяги макрофінансової підтримки.

Дивіться також Гривня укріпилась: як рішення ФРС США вплинуло на ринок валют в Україні

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Ці чинники прямо впливатимуть настрої суспільства та бізнесу. Однак не забуваймо й про вагому роль Нацбанку, який в умовах війни реалізує ефективну стратегію, що унеможливлює різки валютні зміни.

Лєсовий підкреслює, режим "керованої гнучкості" дозволяє задовольняти попит і стримувати ризики неконтрольованого зростання курсів.

Яким буде курс євро та долара?

За оцінкою банкіра, курс долара у короткостроковій перспективі перебуватиме в межах 41,2 – 41,5 гривні. Євро залишатиметься більш чутливим до світової кон’юнктури, але навряд чи перевищить позначку у 49 гривень.

Якими будуть загальні характеристики валютного ринку з 22 по 28 вересня?

Коридори валютних коливань: 41,2 – 41,5 гривні за долар та 47,5 – 49 гривень за євро (на міжбанку); 41,2 – 41,5 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

41,2 – 41,5 гривні за долар та 47,5 – 49 гривень за євро (на міжбанку); 41,2 – 41,5 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні щоденні коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро; комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні за долар, до 0,80 – 1 гривні за євро; обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,30 гривні за євро.

міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро; комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні за долар, до 0,80 – 1 гривні за євро; обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,30 гривні за євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 гривні за євро; обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 гривні за євро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 гривні за євро; обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 гривні за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро; обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро; обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку: 0,10 – 0,15 гривні.

Важливо! Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

Що важливо знати про курси валют?