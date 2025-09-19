Последняя декада сентября станет определенным индикатором для определения тенденций на валютном рынке до конца 2025 года. Впрочем, несмотря на ряд важных факторов, которые могут влиять на формирование курса, в ближайшее время резких колебаний не ожидается.

Какие тенденции на рынке валют Украины в сентябре?

Банкир Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом отметил, что основную роль на рынке валют в Украине в дальнейшем будут играть инфляционные показатели, геополитическая ситуация, состояние экономики и объемы макрофинансовой поддержки.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Эти факторы будут прямо влиять на настроения общества и бизнеса. Однако не забывайте и о весомой роли Нацбанка, который в условиях войны реализует эффективную стратегию, что делает невозможным резкие валютные изменения.

Лесовой подчеркивает, режим "управляемой гибкости" позволяет удовлетворять спрос и сдерживать риски неконтролируемого роста курсов.

Каким будет курс евро и доллара?

По оценке банкира, курс доллара в краткосрочной перспективе будет находиться в пределах 41,2 – 41,5 гривені. Евро будет оставаться более чувствительным к мировой конъюнктуре, но вряд ли превысит отметку в 49 гривен.

Какими будут общие характеристики валютного рынка с 22 по 28 сентября?

Коридоры валютных колебаний: 41,2 – 41,5 гривны за доллар и 47,5 – 49 гривен за евро (на межбанке); 41,2 – 41,5 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке).

41,2 – 41,5 гривны за доллар и 47,5 – 49 гривен за евро (на межбанке); 41,2 – 41,5 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие ежедневные колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро; коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны за доллар, до 0,80 – 1 гривны за евро; обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,30 гривны за евро.

межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро; коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны за доллар, до 0,80 – 1 гривны за евро; обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,30 гривны за евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 гривны за евро; обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 гривны за евро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 гривны за евро; обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 гривны за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро; обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро; обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,10 – 0,15 гривны.

Важно! Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса.

Что важно знать о курсах валют?