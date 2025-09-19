Решающий момент для рынка: как изменится курс валют в Украине
- Банкир Тарас Лесовой отмечает, что основную роль на валютном рынке в Украине будут играть инфляционные показатели, геополитическая ситуация, состояние экономики и объемы макрофинансовой поддержки.
- Курс доллара будет колебаться в пределах 41,2 – 41,5 гривны, а евро вряд ли превысит 49 гривен; курсовая разница на межбанке и наличном рынке до 0,15 гривны.
Последняя декада сентября станет определенным индикатором для определения тенденций на валютном рынке до конца 2025 года. Впрочем, несмотря на ряд важных факторов, которые могут влиять на формирование курса, в ближайшее время резких колебаний не ожидается.
Какие тенденции на рынке валют Украины в сентябре?
Банкир Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом отметил, что основную роль на рынке валют в Украине в дальнейшем будут играть инфляционные показатели, геополитическая ситуация, состояние экономики и объемы макрофинансовой поддержки.
Эти факторы будут прямо влиять на настроения общества и бизнеса. Однако не забывайте и о весомой роли Нацбанка, который в условиях войны реализует эффективную стратегию, что делает невозможным резкие валютные изменения.
Лесовой подчеркивает, режим "управляемой гибкости" позволяет удовлетворять спрос и сдерживать риски неконтролируемого роста курсов.
Каким будет курс евро и доллара?
По оценке банкира, курс доллара в краткосрочной перспективе будет находиться в пределах 41,2 – 41,5 гривені. Евро будет оставаться более чувствительным к мировой конъюнктуре, но вряд ли превысит отметку в 49 гривен.
Какими будут общие характеристики валютного рынка с 22 по 28 сентября?
- Коридоры валютных колебаний: 41,2 – 41,5 гривны за доллар и 47,5 – 49 гривен за евро (на межбанке); 41,2 – 41,5 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке).
- Текущие ежедневные колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро; коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны за доллар, до 0,80 – 1 гривны за евро; обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,30 гривны за евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 гривны за евро; обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 гривны за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро; обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,10 – 0,15 гривны.
Важно! Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса.
Что важно знать о курсах валют?
Федеральная резервная система США снизила процентную ставку, что привело к ослаблению доллара и укреплению гривны по отношению к нему. Сейчас новый целевой диапазон ставки составляет 4 – 4,25%.
На 2026 год в проекте госбюджета прогнозируемый курс доллара установлен на уровне, что превышает прошлогодний показатель. В частности, на следующий год в проекте бюджета курс доллара прогнозируют на уровне 45,6 гривны за 1 доллар США.