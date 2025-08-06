Офіційні валюти показали спад вартості
- Офіційний курс долара США знизився на 11 копійок до 41,68 гривні, а євро на 25 копійок до 48,09 гривні.
- Банкір Тарас Лєсовий заявив, що НБУ може контролювати коливання курсу, а зміни будуть мінімальними та прогнозованими.
За останню добу регулятор змінив ціну долара та євро, знизивши валюти в ціні. Найбільше втратило євро, яке подешевшало на 25 копійок, а долар подешевшав на 11 копійок.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,68 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 11 копійок проти 5 серпня. Офіційний курс євро становить 48,09 гривні, тобто ціна впала на 25 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Дивіться також Українців штрафують за паспорти: важлива інформація для громадян
Станом на 7 серпня курс валют буде такий:
- долар – 41,61 гривні;
- євро – 48,28 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 6 серпня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,35 гривні, продаж – по 41,90 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні, продаж – по 41,65 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,67 гривні, продаж – по 41,60 гривні.
Яким буде офіційний курс?
Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що НБУ за допомогою дії режиму керованої гнучкості може впливати на коливання курсу валют, а тому будь-який ріст регулятор може вгамувати.
Попри це, коливання ціни все ж таки можуть бути, але вони будуть мінімальними та прогнозованими.
Якщо коливання все ж таки будуть, то вони будуть мінімальними та прогнозованими.
Банкір на початку серпня прогнозував, що офіційний курс долара перебуватиме в межах 41,80 – 42,10 гривні.