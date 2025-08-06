Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,68 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 11 копійок проти 5 серпня. Офіційний курс євро становить 48,09 гривні, тобто ціна впала на 25 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 7 серпня курс валют буде такий:

долар – 41,61 гривні;

євро – 48,28 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 6 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,35 гривні , продаж – по 41,90 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні , продаж – по 41,65 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,67 гривні, продаж – по 41,60 гривні.

Яким буде офіційний курс?

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що НБУ за допомогою дії режиму керованої гнучкості може впливати на коливання курсу валют, а тому будь-який ріст регулятор може вгамувати.

Попри це, коливання ціни все ж таки можуть бути, але вони будуть мінімальними та прогнозованими.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Якщо коливання все ж таки будуть, то вони будуть мінімальними та прогнозованими.

Банкір на початку серпня прогнозував, що офіційний курс долара перебуватиме в межах 41,80 – 42,10 гривні.