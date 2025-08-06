Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,68 гривны. То есть цена американской валюты упала на 11 копеек против 5 августа. Официальный курс евро составляет 48,09 гривны, то есть цена упала на 25 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По состоянию на 7 августа курс валют будет такой:

доллар – 41,61 гривны;

евро – 48,28 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 6 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,35 гривны , продажа – по 41,90 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,55 гривны , продажа – по 41,65 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 40,67 гривны, продажа – по 41,60 гривны.

Каким будет официальный курс?

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что НБУ с помощью действия режима управляемой гибкости может влиять на колебания курса валют, а потому любой рост регулятор может унять.

Несмотря на это, колебания цены все же могут быть, но они будут минимальными и прогнозируемыми.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Если колебания все же будут, то они будут минимальными и прогнозируемыми.

Банкир в начале августа прогнозировал, что официальный курс доллара будет находиться в пределах 41,80 – 42,10 гривны.