Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,68 гривны. То есть цена американской валюты упала на 11 копеек против 5 августа. Официальный курс евро составляет 48,09 гривны, то есть цена упала на 25 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По состоянию на 7 августа курс валют будет такой:
- доллар – 41,61 гривны;
- евро – 48,28 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 6 августа курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,35 гривны, продажа – по 41,90 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,55 гривны, продажа – по 41,65 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 40,67 гривны, продажа – по 41,60 гривны.
Каким будет официальный курс?
Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что НБУ с помощью действия режима управляемой гибкости может влиять на колебания курса валют, а потому любой рост регулятор может унять.
Несмотря на это, колебания цены все же могут быть, но они будут минимальными и прогнозируемыми.
Если колебания все же будут, то они будут минимальными и прогнозируемыми.
Банкир в начале августа прогнозировал, что официальный курс доллара будет находиться в пределах 41,80 – 42,10 гривны.