Чи подорожчав долар та євро за вихідні в банках та обмінниках
6 березня 2023, 09:52Читать новость на русском
Протягом вихідних курс американської валюти та євро в банках залишився практично без змін. А от кус продажу валюти в обмінниках таки помітно змінився. Найсуттєвіші зміни відбулись з доларом – він знизився на майже 90 копійок.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 6 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,50 гривні (без змін проти 3 березня), а купити за 39,25 гривні (-5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,50 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,30 гривні (-5 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 38,75 гривні (-1 копійка), а продають – за 39,10 гривні (-89 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,60 гривні (-12 копійок), а продаж – 41,32 гривні (+17 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,90 гривні (+7 копійок), а продаж – 39,05 гривень (+5 копійок).
- Євро купують по 41 гривня (+15 копійок), а продають за 41,19 гривні (+4 копійки).
Яким буде курс цього тижня
Ситуація на валютному ринку наступного тижня буде досить стабільною, адже курсові межі навряд чи зазнають суттєвих змін, а ситуативні коливання можуть відбуватися в рамках 38 – 39,5 гривні за долар та 40 – 41 гривні за євро.
Банкір, у коментарі 24 Каналу, також пояснює, що означені межі, з огляду на економічну кон’юнктуру, — це граничні показники на найближчий час (орієнтовно на 1 – 1,5 тижня). На прикладі останніх 2 тижнів припускаємо, що незабаром курсові зміни можливі саме у такому "коридорі".