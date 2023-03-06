Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 6 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,50 гривні (без змін проти 3 березня), а купити за 39,25 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,50 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,30 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,75 гривні (-1 копійка), а продають – за 39,10 гривні (-89 копійок), за даними finance.ua.

(-1 копійка), а продають – за (-89 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,60 гривні (-12 копійок), а продаж – 41,32 гривні (+17 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,90 гривні (+7 копійок), а продаж – 39,05 гривень (+5 копійок).

(+7 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують по 41 гривня (+15 копійок), а продають за 41,19 гривні (+4 копійки).

Яким буде курс цього тижня

Герман Маченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Ситуація на валютному ринку наступного тижня буде досить стабільною, адже курсові межі навряд чи зазнають суттєвих змін, а ситуативні коливання можуть відбуватися в рамках 38 – 39,5 гривні за долар та 40 – 41 гривні за євро.

Банкір, у коментарі 24 Каналу, також пояснює, що означені межі, з огляду на економічну кон’юнктуру, — це граничні показники на найближчий час (орієнтовно на 1 – 1,5 тижня). На прикладі останніх 2 тижнів припускаємо, що незабаром курсові зміни можливі саме у такому "коридорі".