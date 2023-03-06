Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 6 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,50 гривны (без изменений против 3 марта), а купить за 39,25 гривны (-5 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 40,50 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,30 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,75 гривны (-1 копейка), а продают – за 39,10 гривны (-89 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,60 гривны (-12 копеек), а продажа – 41,32 гривны (+17 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,90 гривны (+7 копеек), а продажа – 39,05 гривны (+5 копеек).
- Евро покупают по 41 гривна (+15 копеек), а продают за 41,19 гривны (+4 копейки).
Каким будет курс этой недели
Ситуация на валютном рынке на следующей неделе будет достаточно стабильной, ведь курсовые границы вряд ли претерпят существенные изменения, а ситуативные колебания могут происходить в рамках 38 – 39,5 гривны за доллар и 40 – 41 гривны за евро.
Банкир, в комментарии 24 Каналу, также объясняет, что указанные пределы, учитывая экономическую конъюнктуру, — это предельные показатели на ближайшее время (ориентировочно на 1 – 1,5 недели). На примере последних 2 недель предполагаем, что скоро курсовые изменения возможны именно в таком "коридоре".