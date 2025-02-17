Нове партнерство України з ОАЕ: що передбачає угода про лібералізацію торгівлі
- Україна та ОАЕ підписали угоду про лібералізацію торгівлі, що передбачає зняття обмежень з певними квотами на продукти.
- Партнерство включає співпрацю в аграрній сфері, енергетиці, штучному інтелекті, концесії портів, інфраструктурі та гуманітарних проєктах.
Україна розширює торгівельні відносити із Обʼєднаними Арабськими Еміратами. Стало відомо про підписання нового документа про лібералізацію торгівлі між країнами. Що саме передбачає документ, читайте далі.
Лібералізація торгівлі з ОАЕ
Під час відеоконференції Володимира Зеленського в рамках офіційного візиту до ОАЕ стало відомо, що між державами відбудеться лібералізація відносин, торгівлі та економік, передає 24 Канал.
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Це буде найліберальніший двосторонній документ, оскільки 99% продуктів з України виходитимуть на ринок Арабських Еміратів без мита.
Володимир Зеленський зазначив, що в угоді не буде обмежень, лише певні квоти на окремі продукти. Він підкреслив важливість цього документа. Також він анонсував прибуття великої бізнес-делегації та проведення зустрічей на рівні міністрів, які відбулись сьогодні і вчора.
Щодо Еміратів – окремо це аграрна сфера – це наші інтереси, їх енергетика, приватизація. Ну а у нас великий інтерес для них – це штучний інтелект у різних галузях України, в управління держави, в бізнесі,
– розповів Зеленський.
Володимир Зеленський зазначив, що партнери зацікавлені в концесії портів та розвитку інфраструктури. Україна буде працювати в партнерстві над запуском проєкту з хабами на території африканського континенту.
Крім того, він підкреслив важливість гуманітарних проєктів, таких як повернення дітей, а також будівництво житла для осіб, які втратили домівки.