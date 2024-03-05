Знімати показники лічильника по-новому: електромережі ввели нововведення

Енергетики вигадали новий спосіб фіксації показників лічильників електроенергії. Він покликаний запобігти внесенню неправильних даних та сум у платіжках.

Як подаватимуть показники

ДТЕК "Київські електромережі" написали, що тепер контролери фотографуватимуть прилад обліку споживання електроенергії. Це має прискорити процес фіксації та забезпечити точність нарахувань у квитанціях.

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Як це відбуватиметься:

Контролер внесе дані до програми на смартфоні чи планшеті.

Зробить фото лічильника.

Завантажить фото, щоб за потреби ДТЕК міг перевірити достовірність внесених показів.

Як ще можна подати показники лічильника

Особистий кабінет на сайті за допомогою ДТЕК.

Телефонуючи в кол-центр оператора системи розрахунку. (ОСР).

Надсилаючи повідомлення до ОСР через чат-боти у популярних месенджерах, таких як Viber, Telegram, або Facebook Messenger.

За допомогою компанії Yasno, де потрібно вказати свій особистий рахунок і ввести показники.

Використовуючи Приват24.

Подавати показники лічильників світла потрібно за два дні до завершення поточного місяця та протягом перших трьох днів наступного місяця.