Як подаватимуть показники
ДТЕК "Київські електромережі" написали, що тепер контролери фотографуватимуть прилад обліку споживання електроенергії. Це має прискорити процес фіксації та забезпечити точність нарахувань у квитанціях.
Читайте також Залишився 1 день: що обовʼязково треба зробити до 5 березня, аби не отримати високі комунальні
Як це відбуватиметься:
- Контролер внесе дані до програми на смартфоні чи планшеті.
- Зробить фото лічильника.
- Завантажить фото, щоб за потреби ДТЕК міг перевірити достовірність внесених показів.
Як ще можна подати показники лічильника
- Особистий кабінет на сайті за допомогою ДТЕК.
- Телефонуючи в кол-центр оператора системи розрахунку. (ОСР).
- Надсилаючи повідомлення до ОСР через чат-боти у популярних месенджерах, таких як Viber, Telegram, або Facebook Messenger.
- За допомогою компанії Yasno, де потрібно вказати свій особистий рахунок і ввести показники.
- Використовуючи Приват24.