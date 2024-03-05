Як подаватимуть показники

ДТЕК "Київські електромережі" написали, що тепер контролери фотографуватимуть прилад обліку споживання електроенергії. Це має прискорити процес фіксації та забезпечити точність нарахувань у квитанціях.

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Як це відбуватиметься:

  • Контролер внесе дані до програми на смартфоні чи планшеті.
  • Зробить фото лічильника.
  • Завантажить фото, щоб за потреби ДТЕК міг перевірити достовірність внесених показів.

Як ще можна подати показники лічильника

  • Особистий кабінет на сайті за допомогою ДТЕК.
  • Телефонуючи в кол-центр оператора системи розрахунку. (ОСР).
  • Надсилаючи повідомлення до ОСР через чат-боти у популярних месенджерах, таких як Viber, Telegram, або Facebook Messenger.
  • За допомогою компанії Yasno, де потрібно вказати свій особистий рахунок і ввести показники.
  • Використовуючи Приват24.