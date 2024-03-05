Як подаватимуть показники

ДТЕК "Київські електромережі" написали, що тепер контролери фотографуватимуть прилад обліку споживання електроенергії. Це має прискорити процес фіксації та забезпечити точність нарахувань у квитанціях.

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Як це відбуватиметься:

Контролер внесе дані до програми на смартфоні чи планшеті.

Зробить фото лічильника.

Завантажить фото, щоб за потреби ДТЕК міг перевірити достовірність внесених показів.

Нагадаємо! Подавати показники лічильників світла потрібно за два дні до завершення поточного місяця та протягом перших трьох днів наступного місяця.

Як ще можна подати показники лічильника