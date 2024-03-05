Как будут подавать показатели

ДТЭК "Киевские электросети" написали, что теперь контролеры будут фотографировать прибор учета потребления электроэнергии. Это должно ускорить процесс фиксации и обеспечить точность начислений в квитанциях.

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Как это будет происходить:

Контролер внесет данные в программу на смартфоне или планшете.

Сделает фото счетчика.

Загрузит фото, чтобы при необходимости ДТЭК мог проверить достоверность внесенных показаний.

Напомним! Подавать показания счетчиков света нужно за два дня до завершения текущего месяца и в течение первых трех дней следующего месяца.

Как еще можно подать показания счетчика