Чи оплатять лікарняний, якщо людина перебувала на випробувальному терміні
- Лікарняний оплачують українцям, що перебували на випробувальному терміні.
- Право на страхові виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням страхового випадку в період роботи, який охоплює й стажування.
В Україні чимало працівників можуть отримувати лікарняний на своїх роботах. Однак його також оплачують українцям, що перебували на випробувальному терміні.
Чи оплатять лікарняний людині, що перебуває на стажуванні
Річ у тім, що право на страхові виплати виникає зокрема й під час стажування, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" право на страхові виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням страхового випадку в період роботи. Цей період роботи охоплює час випробування.
Тобто тимчасова непрацездатність, що настала під час випробувального строку, оплачується страхувальником в установленому порядку,
– пояснили у ПФУ.
Важливо! Таким чином, якщо людина перебувала на стажуванні, і потрапила у лікарню через якісь обставини, то лікарняний оплачується.