Чи оплатять лікарняний, якщо людина перебувала на випробувальному терміні

В Україні чимало працівників можуть отримувати лікарняний на своїх роботах. Однак його також оплачують українцям, що перебували на випробувальному терміні.

Чи оплатять лікарняний людині, що перебуває на стажуванні

Річ у тім, що право на страхові виплати виникає зокрема й під час стажування, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" право на страхові виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням страхового випадку в період роботи. Цей період роботи охоплює час випробування.

Тобто тимчасова непрацездатність, що настала під час випробувального строку, оплачується страхувальником в установленому порядку,

– пояснили у ПФУ.

Важливо! Таким чином, якщо людина перебувала на стажуванні, і потрапила у лікарню через якісь обставини, то лікарняний оплачується.