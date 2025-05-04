Оплатят ли больничный человеку, находящемуся на стажировке

Дело в том, что право на страховые выплаты возникает в том числе и во время стажировки, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" право на страховые выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности возникает с наступлением страхового случая в период работы. Этот период работы охватывает время испытания.

То есть временная нетрудоспособность, наступившая во время испытательного срока, оплачивается страхователем в установленном порядке,

– пояснили в ПФУ.

Важно! Таким образом, если человек находился на стажировке, и попал в больницу из-за каких-то обстоятельств, то больничный оплачивается.