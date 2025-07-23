Попередження від ОЕСР: Київ повідомили про наслідки через законопроєкт про НАБУ та САП

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередила Україну щодо того, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції та фінансування відбудови країни. Також ОЕСР пояснила, що саме має робити Київ для розв'язання проблеми.

Що очікує на Україну через законопроєкт щодо НАБУ та САП?

Подібна інформація є у листі на ім'я заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, пише 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Лист датований 22 липня. У ньому керівниця Антикорупційного відділу ОЕСР Джулія Фромгольц висловила "глибоку стурбованість щодо останніх подій". Йдеться про прийняття законопроєкту № 12414 про ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Фромгольц повідомила, що закон суттєво підриває незалежність спеціалізованих антикорупційних органів України. Ба більше, очільниця Антикорупційного відділу ОЕСР заявила, що подібні зміни можуть бути розцінені як послаблення дотримання Україною своїх зобов'язань.

Джулія Фромгольц додала, що цей закон у майбутньому ставить під загрозу приєднання України до ОЕСР. Зокрема вона закликала Київ та Володимира Зеленського ветувати цей законопроєкт.

У разі якщо цей лист надійде до вас після підписання законопроєкту, ми закликаємо внести подальші законодавчі зміни для збереження незалежності спеціалізованих антикорупційних органів,

– йдеться у листі.

Представниця організації наполегливо попросила розглянути це питання з максимальною серйозністю. До того ж вона попередила про наслідки, які чекають на Україну, якщо Київ не виправить ситуацію.

Важливо! Якщо питання залишиться невирішеним, то це не тільки поставить під загрозу перспективи приєднання України до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом, а і її зусилля щодо вступу до ОЕСР, але й підірве її авторитет серед міжнародних партнерів, зокрема тих, які розглядають можливість інвестування в оборонний сектор України та її довгострокову відбудову.