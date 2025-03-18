Як підготуватися до обмежень на карткові перекази з 1 червня

З початком дії нових правил щодо карткових переказів з 1 лютого 2025 року, комерційні банки помітили зміни у динаміці переказів. Щоб уникнути лімітів, клієнти часто відкривають рахунки в різних банках і активніше використовують перекази на IBAN.

Що зміниться в обслуговуванні клієнтів

Деякі клієнти почали обережніше ставитися до таких звичних транзакцій, як "скидання грошей на картку" родичам чи знайомим, щоб уникнути непотрібних ризиків, передає 24 Канал з посиланням на АУБ.

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Заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Анна Довгальська зазначила, що більшість провідних банків давно використовують ризикоорієнтований підхід для аналізу клієнтів. Відтак, з 1 лютого не спостерігається суттєвих змін у кількості клієнтів з високим рівнем ризику через нові правила карткових переказів.

За її словами, наприкінці 2024 та на початку 2025 року комерційні банки провели детальну сегментацію клієнтської бази, враховуючи такі фактори, як соціальний статус, наявність інформації про доходи та інші важливі критерії.

Кожен банк застосовує власні критерії оцінки ризику під час відкриття рахунку та подальшого обслуговування клієнта. Звичайно прогнози вказують на можливе зменшення кількості клієнтів із високим рівнем ризику через жорсткіші вимоги до фінансової прозорості. Водночас аналіз клієнтської бази довів, що в середньому по ринку частка клієнтів високого ризику не перевищує 5-7% в одному банку, що саме по собі свідчить про прийнятний стан прозорості ринку,

– пояснює Анна Довгальська.

Як підготуватися до лімітів на перекази

З 1 червня 2025 року планується зниження ліміту на карткові перекази до 100 тисяч гривень на місяць для клієнтів середнього та низького рівня ризику, в той час, як для високоризикових клієнтів ліміт залишиться на рівні 50 тисяч гривень на місяць.

Експертка поділилася кількома важливими порадами, які допоможуть клієнтам уникнути незручностей, пов'язаних з майбутніми обмеженнями на карткові перекази: