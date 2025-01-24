Які ліміти на перекази встановлюють українські банки з 1 лютого

Банки з 1 лютого запроваджують нові обмеження щодо переказів. Тепер місячний ліміт між фізичними особами може сягати 150 тисяч гривень для платежів за реквізитами IBAN. Однак такий ліміт стосуватиметься певної категорії осіб.

Кого стосується нові обмеження

Йдеться про те, що лише клієнти, які не мають документально підтверджених доходів, не зможуть перекидати від 50 до 150 тисяч гривень за реквізитами IBAN щомісяця, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Відомо, що з 1 числа нового місяця банки класифікуватимуть таких клієнтів за трьома групами ризику: "високий", "середній" і "низький". Водночас для кожного із них передбачені окремі обмеження.

Для клієнтів з "високим" рівнем ризику ліміт складе 50 тисяч гривень на місяць;

Для "середньої" та "низької" груп ризику обмеження діятимуть у два етапи: з 1 лютого 2025 року – до 150 тисяч гривень, а з 1 червня 2025 року – до 100 тисяч гривень.

Як зняти обмеження

Для цього доведеться надати документи, що підтверджуватимуть дохід. Завдяки цим даним банки зможуть коригувати або знімати обмеження, враховуючи фінансові можливості клієнта та контроль за рухом коштів на рахунках.

Як пояснюють в НБУ, такі нововведення спрямовані на зменшення тіньового сектору економіки та боротьби із незаконними схемами, як-от залучення "дропів" (особи, які надають свої банківські картки для сумнівних операцій).

Зверніть увагу! Під обмеження не потрапляють ті особи, які мають підтверджені джерела доходів, зокрема власники зарплатних карток та волонтери.