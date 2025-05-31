31 травня, 08:32
Якими будуть ліміти на перекази з 1 червня
Основні тези
- З 1 червня зміняться ліміти на карткові перекази.
- Нові ліміти: клієнти, які підпадають під низький і середній ризики – 100 тисяч грн, високий ризик – 50 тисяч грн.
З 1 червня зміняться ліміти на карткові перекази. Вони будуть зменшені для деяких категорій осіб.
Як зміняться ліміти на перекази у червні 2025
Банкір Сергій Мамедов у коментарі 24 Каналу вказав, що ліміти на перекази вводять для того, аби ефективніше протидіяти шахраям.
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Лише в 3 – 5% випадків громадяни скаржаться на проблеми пов'язані з картковими лімітами. Однак у більшості випадків ситуацію вдається оперативно врегулювати: якщо людина може підтвердити джерело доходу, ліміт переглядається на її користь.
Якими тепер будуть ліміти на перекази:
- для клієнтів низького ризику – 100 тисяч гривень на місяць;
- середнього ризику – 100 тисяч гривень;
- високого ризику – 50 тисяч гривень.
Зауважте! Підтвердити доходи можна завдяки певним документам. Йдеться, зокрема, про податкову декларацію.