Лісові пожежі вже коштували Європі мільярди, однак це лише початок

Економічні збитки від лісових пожеж у Європі цього літа вже сягнули понад 3 мільярди євро лише у найбільш постраждалих країнах. Однак ця сума зрештою може бути втричі вищою.

Які збитки від лісових пожеж

За перші два місяці лісових пожеж в Європі вигоріло майже 500 тисяч гектарів території, підрахувало Financial Times.

Особливо постраждали п'ять країн єврозони:

Франція;

Іспанія;

Португалія;

Греція;

та Румунія.

За цей час разом вони зазнали збитків близько 3,1 мільярда євро. Ця сума вже перевищує оцінку Європейської комісії, яка визначає середній вплив лісових пожеж для всього ЄС до 2,5 мільярда євро у рік.

Втрати лише починають зростати

Водночас експерти наголошують, що реальні економічні втрати будуть значно більшими. Страхові компанії, власники житла та бізнес досі підраховують збитки від знищеного майна, втрат урожаю та зменшення кількості туристів у розпал літнього сезону.

Крім того, наслідки проявлятимуться ще тривалий час, оскільки:

страхові поліси здорожчають;

окреме майно взагалі більше не страхуватимуть;

туристичний потік продовжить падати;

а витрати на пожежну техніку та боротьбу з вогнем необхідно буде збільшувати.

Оцінка також поки що не враховує останні пожежі у Греції, де влада лише розпочинає фіксацію збитків для подальших державних компенсацій.

Посуха і нові економічні ризики

Окрім пожеж, Європа стикається з наслідками сильної посухи.

Рівень води у Рейні та Дунаї впав до критично низьких позначок, що вже ускладнює перевезення вантажів та змушує окремі підприємства скорочувати виробництво.

Особливо це стосується великих німецьких хімічних компаній, виробничі майданчики яких розташовані вздовж Рейну, зокрема:

BASF;

Covestro;

та Evonik.

Низький рівень води в Дунаї також створює проблеми для енергетики. Наприклад, в Угорщині через нестачу води заявили про зупинку єдиної АЕС.

Експертка з кліматичної економіки Швейцарської вищої технічної школи Цюриха Сара Маєр вважає, що фактичні економічні втрати від пожеж можуть бути більш ніж утричі вищими за середній рівень.

Якщо пожежі зрештою дістануться міст, збитки будуть значно, значно вищими,

– підкреслила Маєр.

Нагадаємо, лісові пожежі наприкінці липня продовжили палати по усій Європі. Та найбільше постраждали Іспанія та Франція. Зокрема, площа спаленого лісу поблизу Бордо в 4 рази перевищила площу Парижа.