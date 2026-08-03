Каковы убытки от лесных пожаров

За первые два месяца лесных пожаров в Европе выгорело почти 500 тысяч гектаров территории, подсчитала Financial Times.

Особенно пострадали пять стран еврозоны:

Франция;

Испания;

Португалия;

Греция;

и Румыния.

За это время в совокупности они понесли убытки в размере около 3,1 миллиарда евро. Эта сумма уже превышает оценку Европейской комиссии, которая определяет средний ущерб от лесных пожаров для всего ЕС в 2,5 миллиарда евро в год.

Потери только начинают расти

В то же время эксперты отмечают, что реальные экономические потери будут значительно больше. Страховые компании, владельцы жилья и бизнес до сих пор подсчитывают убытки от уничтоженного имущества, потерь урожая и сокращения числа туристов в разгар летнего сезона.

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Кроме того, последствия будут сказываться еще долгое время, поскольку:

страховые полисы подорожают;

отдельные виды имущества вообще больше не будут страховаться;

туристический поток продолжит сокращаться;

а расходы на пожарную технику и борьбу с огнем необходимо будет увеличивать.

Оценка также пока не учитывает последние пожары в Греции, где власти только приступают к фиксации убытков для последующих государственных компенсаций.

Засуха и новые экономические риски

Помимо пожаров, Европа сталкивается с последствиями сильной засухи.

Уровень воды в Рейне и Дунае упал до критически низких отметок, что уже затрудняет перевозку грузов и вынуждает отдельные предприятия сокращать производство.

Особенно это касается больших немецких химических компаний, производственные площадки которых расположены вдоль Рейна, в частности:

BASF;

Covestro;

и Evonik.

Низкий уровень воды в Дунае также создает проблемы для энергетики. Например, в Венгрии из-за нехватки воды объявили об остановке единственной АЭС.

Эксперт по климатической экономике Швейцарской высшей технической школы Цюриха Сара Майер считает, что фактические экономические потери от пожаров могут превысить средний уровень более чем в три раза .

Если пожары в конечном итоге доберутся до городов, убытки будут значительно, значительно выше,

– подчеркнула Майер.

Напомним, лесные пожары в конце июля продолжали бушевать по всей Европе. Но больше всего пострадали Испания и Франция. В частности, площадь сгоревшего леса вблизи Бордо в 4 раза превысила площадь Парижа.