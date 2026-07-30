В конце июля пожары бушуют по всей Европе, причем больше всего от них пострадали Испания и Франция. Недавно еще один пожар разгорелся на вересковых пустошах на побережье Саффолка в Великобритании, пишет SkyNews. Особенно опасно это из-за того, что всего в 4 милях от места пожара расположена атомная электростанция.

Что известно о пожарах в Европе?

В Испании разразился крупнейший пожар в истории региона, который местные жители уже называют "монстром". После нескольких дней тушения огонь удалось в значительной степени локализовать, и этой ночью он больше не распространился. Еще один, но меньший по масштабам пожар разгорелся на востоке Испании, недалеко от Валенсии.

Между тем больше всего пострадал юго-запад Франции – площадь сгоревшего леса вблизи Бордо в 4 раза превышает площадь Парижа. Сильно пострадали департаменты Жиронда и Ланды, но пожар там также уже удалось локализовать, и в течение сегодняшнего дня ожидается более благоприятная погода для его тушения.

С начала этих пожаров в обеих странах были отданы приказы об эвакуации около 360 000 человек – но многим из них уже разрешили возвращаться в свои дома. Совсем недавно приказы об эвакуации отменили также и в муниципалитетах в районе Мадрида.



По Европе бушуют лесные пожары, фото иллюстративное / Фото Pexels

Но тем временем серьезные пожары вспыхивают и в других странах Европы: в Греции при тушении огня на нескольких островах погибли трое пожарных. Между тем в Великобритании пламя охватило площадь в 100 гектаров – и пожар находится совсем рядом с АЭС в Саффолке.

Лесные пожары бушуют и в нескольких регионах Турции – в частности, в популярной туристической Анталии и северо-западной провинции Чанаккале. Министр сельского хозяйства страны сообщил, что по всей стране вспыхнули 115 пожаров, но 110 из них уже удалось взять под контроль. Однако пока неизвестна площадь, пострадавшая от огня.