Пожежі наприкінці липня палають по усій Європі – та Іспанія і Франція постраждали від них найбільше. Нещодавно ще одне полум'я розгорілося на вересових пустищах на узбережжі Саффолка, що у Великій Британії, пише SkyNews. Особливо небезпечно це через те, що всього за 4 милі від пожежі розташована атомна електростанція.

Що відомо про пожежі в Європі?

В Іспанії спалахнула найбільша пожежа в історії регіону, яку місцеві вже називають "монстром". Після днів гасіння вогонь вже вдалося значною мірою локалізувати, і цієї ночі він вже не поширився. Ще одна, але менша пожежа розгорілася на сході Іспанії, поблизу Валенсії.

Тим часом найбільше постраждав південний захід Франції – площа спаленого лісу поблизу Бордо в 4 рази перевищує площу Парижа. Сильно постраждали департаменти Жиронда та Ланди, але пожежу вже також вдалося локалізувати, і протягом сьогоднішнього дня очікується сприятливіша погода для її гасіння.

Від початку цих пожеж в обох країнах надали накази про евакуацію близько 360 000 людей – але багатьом з них вже дозволили повертатися до власних домівок. Зовсім нещодавно накази про евакуацію скасували також і в муніципалітетах у районі Мадрида.



Європою вирують лісові пожежі, фото ілюстративне / Фото Pexels

Але тим часом серйозні пожежі спалахують і в інших країнах Європи: у Греції під час гасіння вогню на кількох островах загинули троє пожежників. Тим часом у Великій Британії полум'я охопило площу у 100 гектарів – і пожежа розташована зовсім близько до АЕС у Саффолку.

Лісові пожежі вирують і в кількох регіонах Туреччини – зокрема у популярній туристичній Анталії та північно-західній провінції Чанаккале. Міністр сільського господарства країни повідомив, що по усій країні спалахнули 115 пожеж, але 110 з них вже вдалося взяти під контроль. Але поки що невідома площа, що постраждала від вогню.