Кінець енергетичного шантажу: що зміниться від завтра для країн Балтії

Литва, Латвія та Естонія завершують перехід від російської енергосистеми до європейської. Що це означає для країн та що для них зміниться від завтра, читайте далі.

Кінець енергетичного шантажу

Москва втратить важіль енергетичного шантажу щодо Латвії, Литви та Естонії після 8 лютого, повідомила у соцмережі Х верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, передає 24 Канал.

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Відтак, Литва, Латвія та Естонія повністю відключаться від енергомереж Росії та Білорусі.

Завтра Литва, Латвія та Естонія назавжди відключаться від енергомереж Росії. Росія більше не може використовувати енергетику як інструмент шантажу,

– написала вона.

Протягом двох днів їхні системи працюватимуть в автономному режимі для перевірки. Раніше міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас зазначив, що це відключення є важливим кроком для зміцнення енергетичної безпеки країн Балтії.

Зверніть увагу! 9 лютого країни Балтії синхронізуються з європейською енергетичною системою. Це означає, що Калінінградська область Росії залишиться в енергетичній ізоляції без доступу до зовнішніх електромереж.