Литва взяла під охорону електролінії з Польщею: готується до відключення

Литва з середи, 15 січня, посилила охорону лінії електропередач LitPol Link, що з'єднує країну з Польщею. Через цю лінію у лютому енергосистеми країн Балтії планують синхронізувати з континентальною Європою.

Посилення охорони електроліній

Перед від'єднанням енергосистем Литви, Латвії та Естонії від російської мережі почастішали випадки пошкоджень підводних кабелів у Балтійському морі, повідомляє 24 Канал з посиланням на литовське видання LRT.

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Спочатку передбачалося, що Служба громадської безпеки візьме на себе охорону розподільчого пункту та трансформаторної підстанції у квітні.

Проте уряд ухвалив рішення перенести терміни на січень.

Зауважте! У Міністерстві внутрішніх справ Литви пояснили, що новий порядок охорони об'єктів енергетичної інфраструктури враховує заплановане на 8 лютого відключення електромереж країн Балтії від російської системи та підключення до європейських мереж.

Пошкодження кабелю в Балтійському морі

На рішення також вплинула зростаюча загроза в Балтійському морі, де останнім часом було пошкоджено кілька електричних і телекомунікаційних кабелів.

У грудні 2024 року вийшов з ладу підводний кабель Estlink 2, який забезпечував постачання електроенергії з Фінляндії до Естонії. Підозрюють, що до диверсії міг бути причетний танкер Eagle S, який, ймовірно, належить російському тіньовому флоту.

До слова! Крім того, у Балтійському морі було пошкоджено ще чотири телекомунікаційні кабелі. У січні 2025 року Швеція виявила ознаки пошкодження кабелю NordBalt, який з'єднує Литву та Швецію. На кабелі були знайдені сліди від якоря.