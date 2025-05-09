Литва пропонує новий пакет санкцій проти ЄС, а попередній ще не ухвалений

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що в Євросоюзі тривають дискусії щодо 17-го пакета санкцій проти Росії. Водночас Литва вже ініціює обговорення 18-го пакета обмежень.

Литва пропонує нові санкції

За словами міністра, санкційний тиск на Росію використовується недостатньо ефективно, передає 24 Канал з посиланням на заяву міністра.

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На його думку, слід не лише ухвалити новий пакет, а й запровадити додаткові тарифні санкції на російські товари.

Кястутіс Будріс Міністр закордонних справ Литви Ми практично підготували 17-й пакет санкцій, який маємо намір ухвалити, можливо, навіть у травні. Литва вже закликає нас почати думати про 18-й пакет санкцій, але нам потрібно говорити не тільки про самі санкції, а й розглядати можливості введення додаткових тарифних заходів щодо російської продукції.

Кястутіс Будріс заявив, що російські енергетичні компанії досі наповнюють бюджет Росії, і з цим необхідно покінчити. Він закликав до заборони імпорту скрапленого газу в ЄС і зазначив, що США можуть сприяти в цьому кроці.

США теж можуть посилити санкції

На тлі цих заяв лунають і сигнали про можливе посилення міжнародного тиску. Після розмови з Володимиром Зеленським 8 травня президент США Дональд Трамп пригрозив новими санкціями, якщо Росія не дотримуватиметься режиму припинення вогню.

Зауважте! Аналогічну позицію висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Тим часом Польща наполягає на ухваленні 17-го пакета санкцій до 1 липня.