Нова допомога від союзників: Литва зібрала понад 10 тисяч євро на підтримку Україні

Міністерство закордонних справ Литви зібрало майже 14 тисяч євро для України. Ця сума дозволить передати Києву щонайменше 28 комплектів електрогенераторів.

Яку допомогу отримає Україна від Литви?

Вони допоможуть забезпечити життєво важливу підтримку мешканцям країни під час суворої зими, про що йдеться на сторінці відомства.

Сьогодні Україна є бастіоном безпеки Європи – вже майже чотири роки триває російська агресія, і Україна демонструє незламну силу та стійкість, борючись не лише за свою свободу, а й за майбутнє нашої країни та всієї Європи,

– йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що працівники дипломатичної служби Литви активно долучаються до підтримки українського народу, який через масовані російські атаки змушений боротися з темрявою та пронизливим холодом.

Литва активно допомагає Україні під час надзвичайної ситуації в енергетиці. Наприклад, зовсім нещодавно – 28 січня – стало відомо, що Україна отримає від Литви понад 14,5 мільйона євро. Гроші спрямують на відбудову інфраструктури, понівеченої російськими обстрілами.

Про це повідомляє LRT. Зазначається, що гроші спрямують насамперед на проєкти у сфері освіти.

На проєкт "Українські школи майбутнього" виділять 5 мільйонів євро.

На Проєкт "Діти понад усе. Захист майбутнього України"передбачається 5 мільйонів євро.

На Проєкт реконструкції школи "Зелений гай" у Миколаєві Литва надає майже 4 мільйони євро.

На модернізацію лабораторії у Полтаві – 800 тисяч євро.

Прем’єр-міністерка Інга Ругінєнє заявила, що рада, що Литва долучається до відновлення України дедалі більше – з різними проєктами та конкретними рішеннями.

Що ще відомо про допомогу від Литви?