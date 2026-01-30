Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Литви.
У чому Росію звинувачують у МЗС Литви?
Ці систематичні напади, які явно мають на меті залишити населення України в середині зими без електрики, опалення та води, не можна кваліфікувати інакше, як навмисний намір фізично знищити українців як групу,
– зазначив у зверненні до МКС міністр.
Будріс підкреслив, що Литва вважає подібні дії Росії такими, що можуть підпадати під визначення геноциду, і наполягає на їх розслідуванні саме як такий.
У зв’язку з цим очільник литовського МЗС закликав Міжнародний кримінальний суд не лише видати нові ордери на арешт російських посадовців, причетних до ударів по українській енергетичній інфраструктурі, а й переглянути та розширити вже чинні ордери, додавши до них нові епізоди міжнародних злочинів, зокрема злочин геноциду.
Литва виділяє Україні нову допомогу
Литва надасть Україні допомогу у понад 14,5 мільйона євро для відновлення інфраструктури, зруйнованої через російські обстріли, зокрема на проєкти в освітній галузі.
Кошти підуть на проєкти, такі як "Українські школи майбутнього" в Житомирі, "Діти понад усе" з реконструкцією дитячого будинку в Боярці, реконструкцію школи "Зелений гай" у Миколаєві та модернізацію ДНК-лабораторії в Полтаві.