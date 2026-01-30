Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Литвы.

В чем Россию обвиняют в МИД Литвы?

Эти систематические нападения, которые явно имеют целью оставить население Украины в середине зимы без электричества, отопления и воды, нельзя квалифицировать иначе, как умышленное намерение физически уничтожить украинцев как группу,

– отметил в обращении к МУС министр.

Будрис подчеркнул, что Литва считает подобные действия России такими, что могут подпадать под определение геноцида, и настаивает на их расследовании именно как таковой.

В связи с этим глава литовского МИД призвал Международный уголовный суд не только выдать новые ордера на арест российских чиновников, причастных к ударам по украинской энергетической инфраструктуре, но и пересмотреть и расширить уже действующие ордера, добавив к ним новые эпизоды международных преступлений, в частности преступление геноцида.

