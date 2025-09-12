Лондон підтримає Україну взимку: новий пакет допомоги на понад сотню мільйонів
- Велика Британія надасть Україні 142 мільйони фунтів для підтримки в опалювальний сезон та наступного року.
- Кошти спрямовані на гуманітарну допомогу, захист вразливих категорій та ремонт критичної інфраструктури.
Велика Британія допоможе Україні пережити майбутню зиму. Лондон виділить 142 мільйони фунтів, або більш як 160 мільйонів євро на підтримку в опалювальний сезон та наступного року.
Куди спрямують кошти Великої Британії?
Про це повідомила міністерка закордонних справ Іветт Купер, яка вперше відвідала Київ на своїй посаді, повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС Великої Британії.
Я наголошую: підтримка з боку Британії непохитна й сильніша, ніж будь-коли, адже ми розуміємо довгострокову загрозу безпеці та стабільності, яку становить російська агресія не лише для України, а й для всієї Європи та для нас у Сполученому Королівстві,
– зазначила Купер.
Допомогу від Великої Британії розподілять за найважливішими напрямками. 100 мільйонів фунтів направлять на такі потреби:
- для гуманітарної допомоги населенню у прифронтових регіонах;
- на захист найбільш вразливих категорій;
- на екстрену підтримку тих, хто найбільше постраждав від російських обстрілів.
Як зазначили в МЗС, ці кошти спрямуються на ремонт критичної інфраструктури – систем водопостачання та теплопостачання, а також на забезпечення засобів до існування та робочих місць.
Ще 42 мільйони фунтів стерлінгів витратять на необхідні ремонти в електромережі та на створення критично важливого захисту інфраструктури в енергетичній та газовій сфері в опалювальний сезон.
Завдяки нашій постійній військовій допомозі, оголошеному фінансуванню, партнерству між Британією та Україною на 100 років і нашому подальшому лідерству в "Коаліції рішучих" ми будемо поруч з Україною, аби досягти справедливого й тривалого миру, а також у дружбі на довгі роки,
– підкреслила Купер.