Великобритания поможет Украине пережить предстоящую зиму. Лондон выделит 142 миллиона фунтов, или более 160 миллионов евро на поддержку в отопительный сезон и в следующем году.

Куда направят средства Великобритании?

Об этом заявила министр иностранных дел Иветт Купер, которая впервые посетила Киев на своей должности, сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Великобритании.

Я подчеркиваю: поддержка со стороны Британии непоколебима и сильнее, чем когда-либо, ведь мы понимаем долгосрочную угрозу безопасности и стабильности, которую представляет российская агрессия не только для Украины, но и для всей Европы и для нас в Соединенном Королевстве,

– отметила Купер.

Помощь от Великобритании распределят по важнейшим направлениям. 100 миллионов фунтов направят на такие нужды:

для гуманитарной помощи населению в прифронтовых регионах;

на защиту наиболее уязвимых категорий;

на экстренную поддержку тех, кто больше всего пострадал от российских обстрелов.

Как отметили в британском МИД, эти средства направляются на ремонт критической инфраструктуры – систем водоснабжения и теплоснабжения, а также на обеспечение средств к существованию и рабочих мест.

Еще 42 миллиона фунтов стерлингов потратят на необходимые ремонты в электросети и на создание критически важной защиты инфраструктуры в энергетической и газовой сфере в отопительный сезон.

Благодаря нашей постоянной военной помощи, объявленному финансированию, партнерству между Великобританией и Украиной на 100 лет и нашему дальнейшему лидерству в "Коалиции решительных" мы будем рядом с Украиной, чтобы достичь справедливого и прочного мира, а также в дружбе на долгие годы,

– подчеркнула Купер.

