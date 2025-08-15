У Білорусі знайшли спосіб залатати дірки в економіці. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вирішив зробити це за рахунок банків.

Чому банки втратять частину прибутків?

Економіка Білорусі за перше півріччя 2025 року зросла усього на 2,1% – це вдвічі менше, ніж планувалося (4%). До того ж експорт білоруських товарів стабільно падає, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Натомість у банківському секторі Білорусі спостерігається позитивна динаміка. За 6 місяців цього року банки підвищили свій прибуток на 18% – до понад 600 мільйонів доларів.

Тому білоруський диктатор Олександр Лукашенко, вирішив забрати у банків частину прибутків і спрямувати кошти на розвиток країни.

Лукашенко пояснив, що це рішення виконуватиметься "на рівні держави".

В банках зайвих грошей бути не повинно… Банківська система має сприяти зростанню економіки,

– зазначив Лукашенко.

Наразі державні органи розробляють механізм, за яким у банків вилучатимуть кошти. Він має містити перелік фінансових установ та розміри стягнень на користь держави.

Важливо! За даними розвідки, нова фінансова схема Лукашенка може торкнутися не лише державних банків Білорусі. Прибутки можуть "зрізати" й дочірнім підрозділам російських фінансових установ.

Яка ситуація в економіці Білорусі?

Економіка Білорусі переживає не найкращі часи. Зокрема інфляція зросла до 7,3 %.

Спад в економіці пояснюється орієнтацією на російський ринок – 60% товарообігу Білорусі припадає на Москву.

Проте через кризові явища в самій Росії експорт споживчих товарів, обладнання та пиломатеріалів у сусідню країну знизився більш як на 70 %.

До того ж західні санкції обмежують канали диверсифікації для Білорусі, ще більше прив'язуючи її до російського ринку.

Варто знати! У підсумку очікується, що економіка Білорусі за інерцією мінімально зросте у 2025 році, проте вже у 2026 та 2027 роках криза загостриться.