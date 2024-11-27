Ексголову Банку Китаю засудили до смертного вироку

У провінції Шаньдун суд засудив колишнього очільника Банку Китаю Лю Лянге та виніс йому смертний вирок за отримання хабарів на суму понад 121 мільйон юанів (16,7 мільйона доларів). Про це у вівторок повідомив суд у місті Цзінань.

Що відомо про Лю Лянге

Лю Лянге був засуджений до 10 років ув’язнення та штрафу в розмірі 150 000 юанів за незаконну видачу кредитів на суму 3,32 мільярда юанів, пише 24 канал з посиланням на Reuters та China Daily.

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Згідно з публічною інформацією, 63-річний Лю, уродженець провінції Цзілінь, десятиліттями працював у банківській системі країни. Він подав у відставку з Банку Китаю 19 березня 2023 року.

У кінці березня минулого року він був підданий дисциплінарному та наглядовому розслідуванню, а у жовтні Лю Лянге виключили з Комуністичної партії Китаю. Вже у лютому цього року йому було висунуто звинувачення у хабарництві та незаконній видачі кредитів. Судовий розгляд справи відбувся у квітні.

За що покарали Лю

Суд встановив, що у період з 2010 по 2023 рік Лю Лянге, користуючись своїм становищем у банківській системі країни, зокрема як президент Експортно-імпортного банку Китаю та голова Банку Китаю, сприяв отриманню прибутків окремими особами та організаціям. Це сталося після отримання хабарів на загальну суму понад 121 мільйон юані.

Йдеться про такі питання:

кредитне фінансування;

співпраця у проєктах;

кадрові призначення тощо.

Крім того, Лю свідомо порушував закон, видавши кредити на загальну суму понад 3,32 мільярда юанів у період з 2017 по 2020 рік. Кредити були видані підприємствам, які не відповідали умовам кредитування, що призвело до збитків на суму понад 190 мільйонів юанів.

Дії Лю складають злочини хабарництва та незаконної видачі кредитів. Він має бути засуджений до смертної кари, оскільки як розмір отриманих хабарів, так і незаконно виданих кредитів є надзвичайно великими, що свідчить про особливо тяжкі обставини злочину та завдання значної шкоди суспільству, інтересам держави та народу,

— заявив суд.

Однак Лю Лянге все ж зробив вчинки, що посприяли пом'якшенню його вироку:

визнав свою провину;

добровільно повідомив про випадки хабарництва, які не були відомі слідчим;

повернув усі незаконно отримані кошти.

Зверніть увагу! Через те, що частина хабарів не була реалізована, до Лю застосували м'якше покарання у вигляді відстрочки на два роки.

Яке покарання чекає на Лю

Так суд постановив, що Лю Лянге відбуватиме покарання одночасно. Однак смертний вирок буде відкладено на два роки.

Якщо Лю проявить хорошу поведінку під час цієї відстрочки, то його покарання буде змінено на довічне ув’язнення. Зокрема подальше зменшення довічного ув’язнення також можливе за умови зразкової поведінки.

Зауважте! Крім того, усі особисті активи колишнього керівника Банку Китаю конфіскують, а його довічно позбавлять політичних прав. До того ж незаконно отримані кошти передані до державної казни.