Допомога для людей з інвалідністю: які пенсії та пільги для І, ІІ й ІІІ груп у 2026 році
- У 2026 році пенсії по інвалідності будуть розраховуватися у відсотках від пенсії за віком: 100% для І групи, 90% для ІІ групи, 50% для ІІІ групи.
- Люди з інвалідністю мають доступ до різних пільг, таких як безкоштовні програми реабілітації, знижки на ліки, безкоштовний проїзд у громадському транспорті тощо.
Держава надає українцям з інвалідністю низку пільг, зокрема, медичних, транспортних, а також гарантує пенсію. Які виплати передбачені для І, ІІ та ІІІ груп на 2026 рік, розкажемо далі.
Яка пенсія для людей з інвалідністю?
Люди, які частково або повністю втратили працездатність, зможуть у 2026 році отримувати пенсію по інвалідності, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Однак пенсійні виплати призначаються лише за наявності у людини з інвалідністю страхового стажу від 1 до 15 років. При цьому тривалість необхідного стажу залежить від віку, в якому була вона втратила працездатність.
Розмір пенсії залежатиме від пенсії за віком, на яку має право особа. Він обчислюється у відсотках залежно від групи інвалідності:
- для осіб з I групою інвалідності – 100% від пенсії за віком;
- для людей з ІІ групою інвалідності – 90% від пенсії за віком;
- для українців з ІІІ групою інвалідності – 50% від пенсії за віком.
Під час призначення пенсії до наявного у людини страхового стажу додають період від встановлення інвалідності до досягнення 60 років.
Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності,
– наголошують у ПФУ.
Важливо! Призначають пенсію з дня, коли встановлена та чи інша група інвалідності, якщо особа подала заяву не пізніше трьох місяців від цього моменту. Якщо людина не вклалася у ці 3 місяці – тоді з дня звернення за пенсією.
Які пільги для людей з інвалідністю?
Люди з інвалідністю можуть також скористатися низкою пільг, передбачених законом "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю".
Зокрема, вони можуть скористатися:
- безкоштовними програмами реабілітації та забезпечення технічними засобами (протезами, візками, слуховими апаратами тощо);
- санаторно-курортним лікуванням за медичними показаннями;
- участю у програмі "Доступні ліки";
- правом на 50% знижку на ліки за рецептами (для осіб з І та ІІ групою);
- першочерговим правом на поліпшення житлових умов;
- пріоритетним пропуском через кордон (для осіб з І групою);
- безкоштовним проїздом у громадському транспорті (крім маршрутних таксі) – для осіб І та ІІ груп, а також дітей з інвалідністю;
- безоплатними ліками – для отримувачів мінімальної пенсії або держдопомоги (за рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні).
Щоб скористатися пільгами, людина з інвалідністю має показати відповідне посвідчення, яке дає право на них.
Важливо! Комунальні пільги для людей з інвалідністю зазвичай не передбачені. Виняток становлять особи з інвалідністю внаслідок війни, які повністю звільняються від оплати житлово-комунальних послуг за нормою 21 метра квадратного на особу та 10,5 на сім’ю.
Які виплати для людей з інвалідністю внаслідок війни?
Пенсію по інвалідності захисникам призначають у відсотках від грошового забезпечення військовослужбовця з урахуванням установленої групи інвалідності. На суму виплат впливає і причина втрати працездатності.
Для осіб, які отримали інвалідність унаслідок війни, передбачені підвищені виплати. Захисникам із першою групою призначають пенсію у повному обсязі грошового забезпечення, з другою групою – у розмірі 80%, а з третьою – 60%.
Військові, інвалідність яких не пов’язана з бойовими діями, отримують нижчі відсотки. Для першої групи передбачено 70% грошового забезпечення, для другої – 60%, а для третьої – 40%.