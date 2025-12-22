Укр Рус
Допомога для людей з інвалідністю: які пенсії та пільги для І, ІІ й ІІІ груп у 2026 році
22 грудня, 15:09
4

Допомога для людей з інвалідністю: які пенсії та пільги для І, ІІ й ІІІ груп у 2026 році

Ірина Гайдук
Основні тези
  • У 2026 році пенсії по інвалідності будуть розраховуватися у відсотках від пенсії за віком: 100% для І групи, 90% для ІІ групи, 50% для ІІІ групи.
  • Люди з інвалідністю мають доступ до різних пільг, таких як безкоштовні програми реабілітації, знижки на ліки, безкоштовний проїзд у громадському транспорті тощо.

Держава надає українцям з інвалідністю низку пільг, зокрема, медичних, транспортних, а також гарантує пенсію. Які виплати передбачені для І, ІІ та ІІІ груп на 2026 рік, розкажемо далі.

Яка пенсія для людей з інвалідністю?

Люди, які частково або повністю втратили працездатність, зможуть у 2026 році отримувати пенсію по інвалідності, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ

Однак пенсійні виплати призначаються лише за наявності у людини з інвалідністю страхового стажу від 1 до 15 років. При цьому тривалість необхідного стажу залежить від віку, в якому була вона втратила працездатність. 

Розмір пенсії залежатиме від пенсії за віком, на яку має право особа. Він обчислюється у відсотках залежно від групи інвалідності: 

  • для осіб з I групою інвалідності – 100% від пенсії за віком;
  • для людей з ІІ групою інвалідності – 90% від пенсії за віком;
  • для українців з ІІІ групою інвалідності – 50% від пенсії за віком. 

Під час призначення пенсії до наявного у людини страхового стажу додають період від встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності, 
– наголошують у ПФУ.

Важливо! Призначають пенсію з дня, коли встановлена та чи інша група інвалідності, якщо особа подала заяву не пізніше трьох місяців від цього моменту. Якщо людина не вклалася у ці 3 місяці – тоді з дня звернення за пенсією. 

Які пільги для людей з інвалідністю? 

Люди з інвалідністю можуть також скористатися низкою пільг, передбачених законом "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю"

Зокрема, вони можуть скористатися: 

  • безкоштовними програмами реабілітації та забезпечення технічними засобами (протезами, візками, слуховими апаратами тощо);
  • санаторно-курортним лікуванням за медичними показаннями;
  • участю у програмі "Доступні ліки";
  • правом на 50% знижку на ліки за рецептами (для осіб з І та ІІ групою);
  • першочерговим правом на поліпшення житлових умов;
  • пріоритетним пропуском через кордон (для осіб з І групою);
  • безкоштовним проїздом у громадському транспорті (крім маршрутних таксі) – для осіб І та ІІ груп, а також дітей з інвалідністю;
  • безоплатними ліками – для отримувачів мінімальної пенсії або держдопомоги (за рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні).

Щоб скористатися пільгами, людина з інвалідністю має показати відповідне посвідчення, яке дає право на них. 

Важливо! Комунальні пільги для людей з інвалідністю зазвичай не передбачені. Виняток становлять особи з інвалідністю внаслідок війни, які повністю звільняються від оплати житлово-комунальних послуг за нормою 21 метра квадратного на особу та 10,5 на сім’ю.

Які виплати для людей з інвалідністю внаслідок війни? 

  • Пенсію по інвалідності захисникам призначають у відсотках від грошового забезпечення військовослужбовця з урахуванням установленої групи інвалідності. На суму виплат впливає і причина втрати працездатності. 

  • Для осіб, які отримали інвалідність унаслідок війни, передбачені підвищені виплати. Захисникам із першою групою призначають пенсію у повному обсязі грошового забезпечення, з другою групою – у розмірі 80%, а з третьою – 60%.

  • Військові, інвалідність яких не пов’язана з бойовими діями, отримують нижчі відсотки. Для першої групи передбачено 70% грошового забезпечення, для другої – 60%, а для третьої – 40%.