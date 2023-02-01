Нові правила виплати житлових субсидій: що змінилося у лютому

Відсьогодні правила щодо надання житлових субсидій дещо змінюються. Допомога буде надходити на рахунок отримувача, після чого можна буде самостійно оплатити спожиті послуги.

Тобто, якщо раніше субсидію автоматично нараховували на рахунки компаній, тепер гроші надходитимуть безпосередньо на ім'я отримувача допомоги. У випадку, якщо відкритого рахунку для отримання субсидії немає, кошти потраплять до Ощадбанку.

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Якщо людина відкрила рахунок у банку, то ці гроші будуть нараховуватися туди. І це будуть гроші людини. Якщо людина не відкрила рахунок у банку або не подала інформацію про те, куди потрібно переказувати ці виплати, гроші надходитимуть в Ощадний банк. Потрібно буде підійти в Ощадбанк і отримати ці гроші, а після цього відкрити особистий рахунок у цьому або в іншому банку – для подальшої можливості перерахування грошей,

– розповідає Світлана Антонюк.

Тоді отримувач може отримати кошти і самостійно сплатити за користування житлово-комунальними послугами. Якщо субсидію отримує пенсіонер, він зможе і надалі забирати кошти у відділенні Укрпошти. Окрім того, пенсіонери можуть продовжити отримувати гроші доставкою додому разом з пенсією.

Що стосується людей непенсійного віку, то вони теж можуть отримувати житлову субсидію через відділення Укрпошти. Для цього їм потрібно туди звернутися,

– каже Світлана Антонюк.

Хто може оформити субсидію

Отримувати житлову субсидію можуть громадяни з доходом, який не дозволяє повною мірою оплачувати комунальні послуги. Це розраховується за формулою.

Щоб оформити допомогу потрібно подати заяву про призначення та надання житлової субсидії та декларацію про доходи й витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії.