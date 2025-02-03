Макрон заявив, що ЄС доведеться відреагувати на торгівельні "атаки" США
- Президент Франції Еммануель Макрон порівняв президентство Трампа із кризами пандемії COVID-19 та війни Росії проти України, що змусили ЄС діяти згуртовано.
- Макрон заявив, що ЄС має рішуче реагувати на економічний тиск або торгівельні атаки, зокрема можливе введення США мит на європейську продукцію.
Президент Франції Еммануель Макрон порівняв президентство Трампа із кризами, які Європа пережила під час пандемії COVID-19 та війни Росії проти України. Він зазначив, що ці події змусили ЄС діяти більш згуртовано та активно.
Макрон про президентство Трампа
Макрон заявив, що Європа повинна змусити себе поважати, якщо зіткнеться з економічним тиском або торгівельними атаками, передає 24 Канал з посиланням на BFMTV.
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Таку заяву він зробив у Брюсселі під час неформальної зустрічі лідерів ЄС, присвяченої питанням оборони.
Макрон наголосив, що Європейський Союз має рішуче реагувати на будь-які загрози в міжнародній торгівлі, зокрема на можливе введення США мит на європейську продукцію.
Так само як COVID-19 та російська агресія в Україні стали тривожним дзвінком для Європи, те, що відбувається ... з вибором та заявами нової адміністрації президента Дональда Трампа, підштовхує ЄС бути більш згуртованим та більш активним у реагуванні на проблеми колективної безпеки.
Президент Франції також зазначив, що позиція США змушує Європу ставати сильнішою та більш згуртованою у захисті власних економічних інтересів.