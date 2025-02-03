Макрон о президентстве Трампа

Макрон заявил, что Европа должна заставить себя уважать, если столкнется с экономическим давлением или торговыми атаками, передает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

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Такое заявление он сделал в Брюсселе во время неформальной встречи лидеров ЕС, посвященной вопросам обороны.

Макрон отметил, что Европейский Союз должен решительно реагировать на любые угрозы в международной торговле, в частности на возможное введение США пошлин на европейскую продукцию.

Эммануэль Макрон Президент Франции Так же как COVID-19 и российская агрессия в Украине стали тревожным звонком для Европы, то, что происходит ... с выбором и заявлениями новой администрации президента Дональда Трампа, подталкивает ЕС быть более сплоченным и более активным в реагировании на проблемы коллективной безопасности.

Президент Франции также отметил, что позиция США заставляет Европу становиться сильнее и более сплоченной в защите собственных экономических интересов.