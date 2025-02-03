Макрон про президентство Трампа

Макрон заявив, що Європа повинна змусити себе поважати, якщо зіткнеться з економічним тиском або торгівельними атаками, передає 24 Канал з посиланням на BFMTV.

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Таку заяву він зробив у Брюсселі під час неформальної зустрічі лідерів ЄС, присвяченої питанням оборони.

Макрон наголосив, що Європейський Союз має рішуче реагувати на будь-які загрози в міжнародній торгівлі, зокрема на можливе введення США мит на європейську продукцію.

Еммануель Макрон Президент Франції Так само як COVID-19 та російська агресія в Україні стали тривожним дзвінком для Європи, те, що відбувається ... з вибором та заявами нової адміністрації президента Дональда Трампа, підштовхує ЄС бути більш згуртованим та більш активним у реагуванні на проблеми колективної безпеки.

Президент Франції також зазначив, що позиція США змушує Європу ставати сильнішою та більш згуртованою у захисті власних економічних інтересів.