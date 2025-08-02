Ветерани праці можуть розраховувати на медичні, житлові, земельні та навіть комунікаційні пільги. Хто має право на цей статус та як отримати пільги, читайте далі.

Хто з пенсіонерів може отримати особливі пільги?

В Україні ветерани праці мають право на широкий перелік соціальних пільг, повідомляє 24 Канал із посиланням на ЗУ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

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Згідно із законом, ветерани праці мають право на:

медичні пільги: першочергове обслуговування в поліклініках, щорічні обстеження, диспансеризація, безкоштовне зубопротезування (крім дорогоцінних металів), перевага при госпіталізації;

першочергове обслуговування в поліклініках, щорічні обстеження, диспансеризація, безкоштовне зубопротезування (крім дорогоцінних металів), перевага при госпіталізації; санаторно-курортне лікування: пільгове забезпечення або компенсація вартості самостійного оздоровлення;

пільгове забезпечення або компенсація вартості самостійного оздоровлення; житлові пільги: першочергове забезпечення житлом, ремонт квартир і будинків, відведення земельних ділянок під забудову, садівництво чи городництво;

першочергове забезпечення житлом, ремонт квартир і будинків, відведення земельних ділянок під забудову, садівництво чи городництво; соціальні пільги: відпустка у зручний час, до 14 днів додаткової неоплачуваної відпустки;

відпустка у зручний час, до 14 днів додаткової неоплачуваної відпустки; фінансову допомогу: право на отримання пільгових кредитів на індивідуальне або кооперативне будівництво строком до 10 років;

право на отримання пільгових кредитів на індивідуальне або кооперативне будівництво строком до 10 років; комунікаційні переваги: першочергове встановлення домашнього телефону;

першочергове встановлення домашнього телефону; звільнення від земельного податку.