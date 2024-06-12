Україна побудує до 1 гігавати маневреної генерації у 2024 році
Протягом цього року Україна хоче побудувати до 1 гігавата газової маневреної генерації за допомогою партнерів. Володимир Зеленський заявив, що також планується сформувати додаткові 4 гігавати у найближчі роки.
Додаткова генерація електроенергії
Президент України Володимир Зеленський повідомив про такі наміри на відкритті Ukraine Recovery Conference 2024.
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Для нормального функціонування енергетики України є важливою потужна та децентралізована маневрена газова генерація, яка може вирішити питання дефіциту енергії вже сьогодні. Наступним кроком буде переведення генерації на водень та збалансування нової "зеленої" енергії.
У цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами. Прямо в цій галузі в нас є чіткий план, як побудувати до 1 гігавата потужності вже цього року. Сьогодні і ще 4 гігавати в найближчі роки.
Країни Балтії планують відключитись від російської електросистеми
Країни Балтії остаточно відключаться від спільної з Росією електросистеми 8 лютого 2025 року. А уже наступного дня – 9 лютого відбудеться підключення до європейської мережі.
Важливою подією стало те, що країни Балтії оголосили про своє рішення офіційно від'єднатися від російсько-білоруського простору, що стало завершальним етапом процесу десинхронізації, який тривав протягом останніх двох десятиліть. Цей крок відображає тверду рішучість союзників якнайшвидше вийти з-під впливу Росії та Білорусі.Зверніть увагу! Латвія, Литва та Естонія це останні країни ЄС, які до тепер не під'єднані до континентальної європейської мережі.