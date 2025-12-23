Укр Рус
Вночі росіяни вдарили по виробничих об'єктах Укрнафти: які наслідки
23 грудня, 20:03
2

Вночі росіяни вдарили по виробничих об'єктах Укрнафти: які наслідки

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Російські атаки вночі 23 грудня пошкодили виробничі об'єкти Укрнафти.
  • Тривають невідкладні роботи.

Масована атака вночі та зранку 23 грудня зачепила і об'єкти Укрнафти. У відомстві розповіли про це увечері.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Корецького, голову правління НАК "Нафтогаз України".

Що відомо про атаку по об'єктах Укрнафти 23 грудня? 

Корецький запевнив, що минулося без постраждалих. Але є руйнування. 

Росія продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру. Під час нічної комбінованої атаки ворог завдав ударів по виробничих об'єктах Укрнафти. Обійшлося без постраждалих – це головне. Втім, є руйнування, робота призупинена, тривають невідкладні роботи, 
– написав він. 

Зараз фахівці групи Нафтогазу працюють у посиленому режимі. Інфраструктуру відновлюють після російських атак. 

Де ще були атаки 23 грудня? 

  • Вони передусім були спрямовані на українську енергетику. В Рівненській, Тернопільській та Одеській областях тривають відновлювальні роботи. 

  • Важливо, що Хмельницька та Рівненська АЕС знизили потужність через обстріли електропідстанцій. Це визнали навіть у МАГАТЕ. 

  • Є загиблі на Київщині, Житомирщині та Івано-Франківщині. 

  • Протягом дня кілька разів запроваджували аварійні відключення. На 24 грудня стабілізаційні відключення заплановані в усіх областях.