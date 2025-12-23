Вночі росіяни вдарили по виробничих об'єктах Укрнафти: які наслідки

Масована атака вночі та зранку 23 грудня зачепила і об'єкти Укрнафти. У відомстві розповіли про це увечері.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Корецького, голову правління НАК "Нафтогаз України".

Дивіться також 13 регіонів під ударом: які наслідки масованої атаки на Україну 23 грудня

Що відомо про атаку по об'єктах Укрнафти 23 грудня?

Корецький запевнив, що минулося без постраждалих. Але є руйнування.

Росія продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру. Під час нічної комбінованої атаки ворог завдав ударів по виробничих об'єктах Укрнафти. Обійшлося без постраждалих – це головне. Втім, є руйнування, робота призупинена, тривають невідкладні роботи,

– написав він.

Зараз фахівці групи Нафтогазу працюють у посиленому режимі. Інфраструктуру відновлюють після російських атак.

Де ще були атаки 23 грудня?