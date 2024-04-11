Два газові сховища України потрапили під удар: що відомо

11 квітня 2024, 11:02
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Джерело:

"Нафтогаз України"

Росіяни продовжують атакувати енергосистему та інфраструктуру України. Зокрема, йдеться і про пошкодження підземних газових сховищ "Нафтогазу".

Атака на українські газові сховища

Відтак, 11 квітня два підземних газових сховища України потрапили під удар під час масованої повітряної атаки. Як повідомили в пресслужбі, на щастя, співробітники не постраждали.

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Сховища продовжують працювати. Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу,
– йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вночі Росія атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях: у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській.

Що відомо про удари по ПСГ

  • Глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що під час ракетного обстрілу рано вранці 24 березня, а згодом і 29 березня постраждали об'єкти "Нафтогазу" на заході України.
  • Після удару, що стався 24 березня, "Укртрансгаз" зменшив щоденну пропускну здатність на 6% у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт.
  • Генеральний директор оператора газосховищ "Укртрансгаз" Роман Малютін зазначив, що завдяки оперативним діям збитки не вплинули на можливість закачування газу в підземні сховища.
  • Він додав, на ремонт пошкодженого об'єкта є достатнім, оскільки пошкоджене обладнання потрібне лише для забезпечення пікового відбору газу, починаючи з січня наступного року.
Автор: Катерина Добровольська