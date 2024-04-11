Два газові сховища України потрапили під удар: що відомо

Росіяни продовжують атакувати енергосистему та інфраструктуру України. Зокрема, йдеться і про пошкодження підземних газових сховищ "Нафтогазу".

Атака на українські газові сховища

Відтак, 11 квітня два підземних газових сховища України потрапили під удар під час масованої повітряної атаки. Як повідомили в пресслужбі, на щастя, співробітники не постраждали.

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Сховища продовжують працювати. Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу,

– йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вночі Росія атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях: у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській.

Що відомо про удари по ПСГ