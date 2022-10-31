Скільки мільярдів економіка України втрачає через масштабні повітряні тривоги
Джерело:Данило Гетманцев
Через масштабні повітряні тривоги по всій території України протягом дня, економіка втрачає не менше ніж 7,4 мільярда гривень. Про це розповів Данило Гетманцев голова Комітету фінансів, податкової та митної політики.
Втрати економіки від повітряних тривог
За підрахунками Гетманцева, "втрати від масштабних тривог, що тривають робочий день, обраховуються щонайменше у 7,5 мільярдів гривень втрат для ВВП".
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Очевидно, що ударами по нашій країні в понеділок вранці, коли люди ідуть на роботу, ворог не тільки намагається завдати удару по енергетичній інфраструктурі, але й паралізувати економічну активність,
– зазначив він.
Також Гетманцев наголосив, що не можна "віддати ворогу ці вкрай необхідні нам гроші". Саме тому важливо організувати роботу як державного, так і приватного сектора економіки віддалено/в неробочі часи/у вихідні таким чином, аби не тільки компенсувати простій, але забезпечити виробництво необхідної для перемоги продукції.Зверніть увагу! О 7 ранку по всій території України оголосили повітряну тривогу, яка тривала близько 3 годин. За цей час Росія атакувала декілька регіонів України, проте в більшості випадків спрацювала ППО.
Втрати економіки від віялових відключень
У п'ятницю, 28 листопада, економічна експертка Тетяна Острікова, підрахувала, що втрати для економіки через віялові відключення 30% Києва можна оцінити до 1 мільярда гривень на день.
- Прогнозований ВВП України на цей рік – 4,68 трильйона гривень.
- В останні роки близько чверті ВВП генерувала столиця. За час війни частка столичного регіону ймовірна ще збільшилась, тож він згенерує близько 1,2 трильйона гривень доданої вартості протягом року.
- В середньому по 3,2 мільярда гривень на день.
Детальніше Економіка втрачає до 1 мільярда гривень щодень через віялові відключення: підрахунки експертки
До слова, директор Асоціації енергоефективності міст України Святослав Павлюк раніше розповідав, що однією з небагатьох галузей, де перебої з електроенергією вплинули опосередковано була сфера IT. Все тому, що галузь була експортно орієнтованою, вона не сильно постраждала.