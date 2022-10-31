Скільки мільярдів економіка України втрачає через масштабні повітряні тривоги

За підрахунками Гетманцева, "втрати від масштабних тривог, що тривають робочий день, обраховуються щонайменше у 7,5 мільярдів гривень втрат для ВВП".

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Очевидно, що ударами по нашій країні в понеділок вранці, коли люди ідуть на роботу, ворог не тільки намагається завдати удару по енергетичній інфраструктурі, але й паралізувати економічну активність,

– зазначив він.

Також Гетманцев наголосив, що не можна "віддати ворогу ці вкрай необхідні нам гроші". Саме тому важливо організувати роботу як державного, так і приватного сектора економіки віддалено/в неробочі часи/у вихідні таким чином, аби не тільки компенсувати простій, але забезпечити виробництво необхідної для перемоги продукції.

Втрати економіки від віялових відключень

О 7 ранку по всій території України оголосили повітряну тривогу , яка тривала близько 3 годин. За цей час Росія атакувала декілька регіонів України, проте в більшості випадків спрацювала ППО.

У п'ятницю, 28 листопада, економічна експертка Тетяна Острікова, підрахувала, що втрати для економіки через віялові відключення 30% Києва можна оцінити до 1 мільярда гривень на день.

Прогнозований ВВП України на цей рік – 4,68 трильйона гривень.

В останні роки близько чверті ВВП генерувала столиця. За час війни частка столичного регіону ймовірна ще збільшилась, тож він згенерує близько 1,2 трильйона гривень доданої вартості протягом року.

В середньому по 3,2 мільярда гривень на день.

Детальніше Економіка втрачає до 1 мільярда гривень щодень через віялові відключення: підрахунки експертки

До слова, директор Асоціації енергоефективності міст України Святослав Павлюк раніше розповідав, що однією з небагатьох галузей, де перебої з електроенергією вплинули опосередковано була сфера IT. Все тому, що галузь була експортно орієнтованою, вона не сильно постраждала.