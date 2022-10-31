По подсчетам Гетманцева, "потери от продолжающихся рабочий день масштабных тревог рассчитываются по меньшей мере в 7,5 миллиарда гривен потерь для ВВП".

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Очевидно, что ударами по нашей стране в понедельник утром, когда люди идут на работу, враг не только пытается нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность.

– отметил он.

Также Гетманцев подчеркнул, что нельзя "отдать врагу эти крайне необходимые нам деньги". Именно поэтому важно организовать работу как государственного, так и частного сектора экономики удаленно/в нерабочие времена/в выходные таким образом, чтобы не только компенсировать простой, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции.

Обратите внимание! В 7 утра по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, длившуюся около 3 часов. За это время Россия атаковала несколько регионов Украины, однако в большинстве случаев сработала ПВО.

Потери экономики от веерных отключений

В пятницу, 28 ноября, экономическая эксперт Татьяна Острикова, подсчитала, что потери для экономики из-за веерных отключений 30% Киева можно оценить до 1 миллиарда гривен в день.

Прогнозируемый ВВП Украины на этот год – 4,68 триллиона гривен.

В последние годы около четверти ВВП генерировала столица. За время войны доля столичного региона вероятна еще увеличилась, и он сгенерирует около 1,2 триллиона гривен добавленной стоимости в течение года.

В среднем по 3,2 миллиарда гривен в день.

Детальнее Экономика теряет до 1 миллиарда гривен ежедневно из-за веерных отключений: подсчеты экспертки

К слову, директор Ассоциации энергоэффективности городов Украины Святослав Павлюк ранее рассказывал, что одной из немногих отраслей, где перебои с электроэнергией повлияли косвенно была сфера IT. Все потому, что отрасль была экспортно-ориентированной, она не сильно пострадала.