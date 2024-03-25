Пенсійний калькулятор: як дізнатися розмір своїх майбутніх виплат

ПФУ створив інструмент, завдяки якому українці можуть перевірити розмір своєї майбутньої пенсії. Скористатися ним можна онлайн, дотримуючись простих інструкцій.

Як порахувати майбутню пенсію

Скористатися інструментом можна в особистому кабінеті на сайті ПФУ. Важливо одразу перевірити актуальність своїх даних, зокрема дату народження, стать тощо.

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Розрахувати майбутні виплати можна або на поточну дату, або ж на дату настання пенсії.

При необхідності актуалізуйте дані щодо трудової діяльності – доповніть періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагуйте (за потреби) суми щомісячного заробітку. Натисніть "Додати період", в анкеті "Новий період трудової діяльності" заповніть необхідні поля,

– написали у ПФУ.

Свої відомості, щодо зарплати можна отримати в розділі "Моя заробітна плата" в лівому горизонтальному меню. Натомість, щоб розрахувати пенсію, потрібно натиснути "Зберегти та розрахувати".

Після цього українець отримає:

орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або враховуючи стаж, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;

детальний протокол розрахунку.

В кого пенсії більше не зростатимуть

Пенсійні виплати ветеранів, які отримали інвалідність на війні, більше не зростатимуть. Так сталося через нестачу коштів у бюджеті.

Таку пенсію зафіксували на наступному рівні: