Понад 400 мільйонів гривень: у дохід держави стягнули активи МВС часів президентства Януковича

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України, який був поданий за матеріалами Державного бюро розслідувань. Йдеться про застосування санкції до колишнього міністра внутрішніх справ України за часів президентства Віктора Януковича.

Що відомо про справу та рішення ВАСК?

Ним був Віталій Захарченко, пише 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За рішенням суду, у дохід держави стягнуто шість об’єктів нерухомості, серед яких:

дві квартири у Києві; корпоративні права; грошові кошти на банківських рахунках.

Зверніть увагу! Загальна вартість конфіскованого майна становить понад 400 мільйонів гривень.

Застосована санкція передбачена пунктом 1 – 1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" – як захід, спрямований на недопущення використання активів осіб, які створюють загрозу національній безпеці України,

– йдеться у повідомленні.

У Державного бюро розслідувань нагадали, що Віталій Захарченко є фігурантом низки кримінальних проваджень, які наразі розслідує ДБР. І багато з цих справ вже передано до суду.

Зокрема, йому інкримінують:

державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України); створення злочинної організації та організацію тяжких злочинів проти учасників Революції Гідності (частина 1 статті 255, частина 3 статті 27, частина 3 статті 365, частина 2 статті 115 КК України); легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (частина 3 статті 209 КК України).

У межах цих проваджень слідчі ДБР знаходили та арештовували виявлене майно міністра – втікача,

– зазначили у бюро.

Загальна вартість арештованого становить 1,4 мільярда гривень. Робота щодо стягнення решти майна продовжується.

Важливо! Захарченко оголошений у міжнародний розшук і переховується на території Росії.

Що ще відомо про Віталія Захарченко?

Нагадаємо, що у 2021 році Головне управління розвідки Міноборони позбавило відзнак державних зрадників України, серед яких був і колишній очільник МВС України. Про це йдеться на сайті ГУР.

Ба більше, того ж року Віталія Захарченка на засіданні РНБО включили до санкційного списку.

Зауважте! А на початку 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив Захарченка українського громадянства.

Коли Захарченко отримав останню підозру?