Що відомо про справу та рішення ВАСК?

Ним був Віталій Захарченко, пише 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За рішенням суду, у дохід держави стягнуто шість об’єктів нерухомості, серед яких:

дві квартири у Києві; корпоративні права; грошові кошти на банківських рахунках.

Зверніть увагу! Загальна вартість конфіскованого майна становить понад 400 мільйонів гривень.

Застосована санкція передбачена пунктом 1 – 1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" – як захід, спрямований на недопущення використання активів осіб, які створюють загрозу національній безпеці України,

– йдеться у повідомленні.

У Державного бюро розслідувань нагадали, що Віталій Захарченко є фігурантом низки кримінальних проваджень, які наразі розслідує ДБР. І багато з цих справ вже передано до суду.

Зокрема, йому інкримінують:

державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України); створення злочинної організації та організацію тяжких злочинів проти учасників Революції Гідності (частина 1 статті 255, частина 3 статті 27, частина 3 статті 365, частина 2 статті 115 КК України); легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (частина 3 статті 209 КК України).

У межах цих проваджень слідчі ДБР знаходили та арештовували виявлене майно міністра – втікача,

– зазначили у бюро.

Загальна вартість арештованого становить 1,4 мільярда гривень. Робота щодо стягнення решти майна продовжується.

Важливо! Захарченко оголошений у міжнародний розшук і переховується на території Росії.

Що ще відомо про Віталія Захарченко?

Нагадаємо, що у 2021 році Головне управління розвідки Міноборони позбавило відзнак державних зрадників України, серед яких був і колишній очільник МВС України. Про це йдеться на сайті ГУР.

Ба більше, того ж року Віталія Захарченка на засіданні РНБО включили до санкційного списку.

Зауважте! А на початку 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив Захарченка українського громадянства.

Коли Захарченко отримав останню підозру?