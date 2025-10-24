Що відомо про справу та рішення ВАСК?
Ним був Віталій Захарченко, пише 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.
За рішенням суду, у дохід держави стягнуто шість об’єктів нерухомості, серед яких:
- дві квартири у Києві;
- корпоративні права;
- грошові кошти на банківських рахунках.
Зверніть увагу! Загальна вартість конфіскованого майна становить понад 400 мільйонів гривень.
Застосована санкція передбачена пунктом 1 – 1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" – як захід, спрямований на недопущення використання активів осіб, які створюють загрозу національній безпеці України,
– йдеться у повідомленні.
У Державного бюро розслідувань нагадали, що Віталій Захарченко є фігурантом низки кримінальних проваджень, які наразі розслідує ДБР. І багато з цих справ вже передано до суду.
Зокрема, йому інкримінують:
- державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України);
- створення злочинної організації та організацію тяжких злочинів проти учасників Революції Гідності (частина 1 статті 255, частина 3 статті 27, частина 3 статті 365, частина 2 статті 115 КК України);
- легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (частина 3 статті 209 КК України).
У межах цих проваджень слідчі ДБР знаходили та арештовували виявлене майно міністра – втікача,
– зазначили у бюро.
Загальна вартість арештованого становить 1,4 мільярда гривень. Робота щодо стягнення решти майна продовжується.
Важливо! Захарченко оголошений у міжнародний розшук і переховується на території Росії.
Що ще відомо про Віталія Захарченко?
Нагадаємо, що у 2021 році Головне управління розвідки Міноборони позбавило відзнак державних зрадників України, серед яких був і колишній очільник МВС України. Про це йдеться на сайті ГУР.
Ба більше, того ж року Віталія Захарченка на засіданні РНБО включили до санкційного списку.
Зауважте! А на початку 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив Захарченка українського громадянства.
Коли Захарченко отримав останню підозру?
- Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому міністру внутрішніх справ Захарченку у 2024 році. Тоді стало відомо, що він намагався у 2022 році схилити українських окремих посадовців до зради.
- Підозрюваний телефонував посадовцям України з пропозицією підписання договору та розповідав, що діє від імені керівництва Росії.